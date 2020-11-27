Роспотребнадзор рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

В Роспотребнадзоре заявили, что в Москве наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замдиректора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева отметила, что в столице коэффициент распространения коронавируса SARS-CoV-2 равен примерно единице.

Она также добавила, что о тенденциях к стабилизации ситуации по всей России говорить пока рано, поскольку улучшения наблюдаются только в конкретных регионах.

По ее словам, «взять под контроль эту инфекцию и привести ее в разряд вакциноуправляемых» позволит проведение массовой вакцинации в стране.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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