Власти Новосибирска решили сохранить похожую на фаллос форму катка

Власти Новосибирска решили сохранить прошлогоднюю форму городского катка, который жители сравнили фаллическим символом. Макет катка показала в своем Facebook вице-мэр города Анна Терешкова.

Каток снова будет размещен напротив оперного театра Новосибирска на главной площади.

Вице-мэр подчеркнула, что в Новый год власти не планируют проведение праздничных мероприятий, но «это не останавливает создание праздничного настроения для всего города».

По ее словам, на новогодней площадке также будет размещена украшенная елка.

Как она отметила в беседе Telegram-каналу «Подъем», изменить форму катка не получится из-за особенностей территории возле оперного театра.

«Большинство людей к этому отнеслись очень позитивно, поэтому нас форма не смущает, нам главное — наполнение», — заключила Терешина.

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