Москвичей призвали не бояться надвигающегося циклона «Таня»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обратился к жителям Москвы с призывом не бояться приближающегося циклона «Таня». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, обычно имена получают тропические циклоны (тайфуны), которые в большинстве своем представляют определенную опасность.

Однако он отметил, что в умеренных широтах циклон впервые получил имя, но это не говорит о его серьезных последствиях.

Синоптик добавил, что именем «Таня» природную стихию назвали коммерсанты, а не метеорологическая службы. Вильфанд уточнил, что синоптики фиксируют аналогичные циклоны до тысячи в год, но они не представляют такой опасности, как тропические.

Представитель Гидрометцентра подчеркнул, что в период циклона может наблюдаться понижение температуры воздуха, хмурая погода и короткий астрономический день. По его словам, наибольшую опасность представляют перепады температур, вызывающие гололедицу.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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