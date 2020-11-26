На обвиняемого в контрабанде скифского золота украинского экс-депутата завели новое дело

Следствие возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена Партии регионов Украины Олега Маркова, который также проходящий по делу в контрабанде скифского золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Так, во время проведения следственных мероприятий в его квартире был обнаружен и изъят пистолет Макарова вместе с тремя патронами правоохранительных органов.

«Эксперты установили, что изъятое оружие было изготовлено на заводе, и боеприпасы к нему также изготовлены на Тульском оружейном заводе и пригодны для стрельбы», — уточнил собеседник агентства.

В отношении Маркова было открыто уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». Согласно данной статье, виновник может быть оштрафован на сумму до 80 тыс. руб., а также быть заключен под стражу на срок до четырех лет.

Ранее в отношении него также было открыто уголовное производство по статье «Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере».

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