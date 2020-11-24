На Урале врачи спасли младенца с ожогами 55% тела

В Челябинской области врачи детской клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, который уронил на себя кастрюлю с кипятком и получил ожоги 55% тела. Об этом сообщается на странице клиники в социальной сети.

Отмечается, что мальчик перенес 10 операций, провел больше месяца в реанимации и находился на искусственной вентиляции легких 33 дня.

«Здесь огромная заслуга нашего отделения анестезиологии и реанимации. Мы хорошо сработали вместе. И ребенок, который мог умереть, был спасен», — приводятся слова заведующего отделением гнойной хирургии больницы Михаила Погорелова.

Работа хирургов усложнялась тем, что в палате поддерживали температуру +30°C, что было необходимо для ребенка.

Критическим ожогом у младенцев до года считается поражение 20% тела.

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