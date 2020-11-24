Песков рассказал, что Путин не может быть добровольцем в вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, делал ли глава государства Владимир Путин прививку от коронавируса.

Он заявил, что президент страны не может быть добровольцем, а массовая вакцинация от COVID-19 в России еще не началась.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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