Назван процент россиян, болеющих COVID-19 в тяжелой форме
Павел Посадский
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в тяжелой форме протекает примерно у 11% заразившихся жителей России, сообщает РИА «Новости».
«Хочу отметить, что в целом в субъектах РФ количество пациентов тяжелых, находящихся в тяжелом состоянии, составляет в пределах где-то 11%», — сказал министр.
Он отметил, что еще 46% россиян переносят инфекцию в состоянии средней степени тяжести.
По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 2,1 млн человек, скончались более 36,5 тыс. пациентов.
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