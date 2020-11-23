Назван процент россиян, болеющих COVID-19 в тяжелой форме

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в тяжелой форме протекает примерно у 11% заразившихся жителей России, сообщает РИА «Новости».

«Хочу отметить, что в целом в субъектах РФ количество пациентов тяжелых, находящихся в тяжелом состоянии, составляет в пределах где-то 11%», — сказал министр.

Он отметил, что еще 46% россиян переносят инфекцию в состоянии средней степени тяжести.

По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 2,1 млн человек, скончались более 36,5 тыс. пациентов.

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