Мурашко: в РФ свободны 82% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране на сегодняшний день развернуто около 31 тыс. реанимационных коек для пациентов с COVID-19, из которых 82% остаются свободными, передает ТАСС.

«Из реанимационных развернутых коек — их 31 тысяча всего в стране — 82% коек свободны и готовы принимать пациентов», — сказал министр.

Он отметил, что всего в РФ для заболевших COVID-19 заготовлено свыше 272 тыс. коек в стационарах. Средний показатель их загрузки по регионам составляет 80%.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в России заразились свыше 2,1 млн человек, скончались более 36,5 тыс. пациентов.

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