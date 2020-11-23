Скончался второй основатель флешмоба Ice Bucket Challenge

Умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин. Он скончался в возрасте 37 лет от бокового амиотрофического склероза (ALS) .

«Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многом настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за воодушевление и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS», — говорится на странице Куина в Facebook.

Ранее в декабре 2019 года от бокового амиотрофического склероза умер другой основатель флешмоба — 34-летний Питер Фрейтс.

Флешмоб Ice Bucket Challenge стал популярен в 2014 году. Участники должны были на камеру облить себя холодной водой, выложить ролик в интернет, перечислить деньги в благотворительный фонд и передать эстафету трем своим знакомым. Кампания была направлена на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе, в ней приняли участие множество знаменитостей.

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