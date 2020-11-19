Россияне рассказали, как справляются с жизненными трудностями

Большинство россиян справляются с неприятностями в семье или на работе самостоятельно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, при возникновении неприятностей в семье или с близкими 72% жителей России пытаются правиться сами, 18% делятся переживаниями с друзьями, а 3% обращаются к специалисту — психологу, священнослужителю или в соцслужбы.

Трудности на работе россияне готовы обсудить с коллегами (24%), близкими и друзьями (12%) и со специалистом (2%). По словам респондентов, в нелегких жизненных ситуациях, которые трудно разрешить самостоятельно, они обращаются к родственникам и членам семьи (62%), к друзьям (24%), к любимому человеку (18%). При этом 30% заявили, что не нуждаются в посторонней помощи и ищут выход сами.

Опрос проводился в ноябре среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.