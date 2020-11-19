Театры и кинотеатры Санкт-Петрбурга ограничит число зрителей в залах до 25%

В Санкт-Петербурге театры и кинотеатры с 1 декабря должны ограничить наполняемость залов до 25%. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, передает ТАСС.

«С 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве», — говорится в сообщении.

Сейчас в городе действует постановление, не позволяющее заполнять более 50% от числа зрительских мест. Посетители с входным билетом без указания зрительского места не допускаются на мероприятие.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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