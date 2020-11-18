В России задумались о создании системы вызова скорой по СМС

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе Минздрава РФ Михаила Мурашко письмо, в котором предлагает создать систему вызова скорой помощи посредством отправки СМС-сообщения, передает RT.

Общественник в своем обращении указал на заявление российского премьер-министра Михаила Мишустина. Глава кабмина ранее призывал сократить время ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов. Курдесов считает, что с помощью создания такой системы эту проблему можно было бы решить.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки смс-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин», — сказано в тексте обращения.

Курдесов также отметил, что при помощи СМС скорую смогут вызвать и глухонемые пациенты.

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