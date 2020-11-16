Школьницу избили во время прохождения квеста на востоке Москвы

Во время прохождения квеста в развлекательном центре на востоке Москвы 16-летняя школьница получила телесные повреждения, после чего обратилась в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

В медучреждении заявили, что несовершеннолетняя получила тупую травму живота, ушиб отдела позвоночника и грудной клетки. Школьница отметила, что травмы ей нанес сотрудник квеста, расположенного в районе Измайлово.

Столичная прокуратура инициировала проверку после произошедшего в субботу, 14 ноября, инцидента.

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