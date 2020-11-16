Жители Карабаха положительно встретили российских миротворцев

Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики поддержали прибытие российских миротворцев и положительно их встретили. Об этом заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович.

«Местные жители очень положительно встретили наш миротворческий контингент. Они надеются, что с нашим прибытием вернется мирная жизнь», — уточнил полковник.

По его словам, в карабахскую столицу Степанакерт постепенно возвращается привычная жизнь. Организовано транспортное сообщение жителей Карабаха и в Армению и обратно по Лачинскому коридору. Полюхович уточнил, что гражданский транспорт перемещается исключительно в сопровождении миротворцев.

«Как нам сказали, что миротворцы сюда приезжают, мы защищенными себя почувствовали, с облегчением вздохнули, что нас защищают все-таки», — рассказала жительница Степанакерта Наталья Петросян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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