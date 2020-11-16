В Москве в понедельник ожидается до -3°C

В Москве в понедельник, 16 ноября, ожидается до -3°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -3°C до -1°C. Будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица. Ветер установится юго-восточный 3-8 м/c.

Ночью температура опустится до -7...-5°C. Сохранятся облачная погода и гололедица, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 762 мм ртутного столба, ночью – 764 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.