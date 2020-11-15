В СК раскрыли детали аварийной посадки Ан-124

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Роман Глуховеров раскрыл детали аварийной посадки грузового самолета Ан-124. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пилоты посадили воздушное судно без использования электронных систем.

Он также отметил, что во время полета у самолета отказал один из четырех двигателей, обломки которого нанесли повреждение фюзеляжу. Представитель СК добавил, что это вызвало отказ средств внутренней и внешней связи и электронных систем, в том числе пилотирования.

«Командиром воздушного судна было принято решение о производстве экстренной посадки. В отсутствие всех электронных систем командир и второй пилот совершали посадку, руководствуясь визуальным наблюдением», — подчеркнул Глуховеров.

Ранее самолет Ан-124 «Руслан», направлявшийся без груза в Вену, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Следствие возбудило уголовное дело по данному факту, ведется расследование.

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