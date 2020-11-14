Участник протеста в Ереване обратился к России

Один из участников протестов в Ереване обратился к России и россиянам, видеозапись его выступления на митинге опубликована в Telegram-канале главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян.

Протестующий отмечает, что имеет гражданство и России, и Армении.

«Армения для меня Родина, Россия для меня дом. Армения была есть и будет союзником России. Армения благодарна России <...> Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами», – подчеркнул участник акции.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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