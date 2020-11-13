Илон Маск сдал в один день 4 теста на COVID-19, все они дали разные результаты
Анна Светлова
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Гендиректор компании SpaceX Илон Маск признался, что сдал за один день четыре теста на коронавирусную инфекцию, результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные», — написал бизнесмен.
По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась.
Маск уточнил, что это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company.
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