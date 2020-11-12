В Калининграде 11-летняя школьница забеременела от отчима
В Калининграде следователи подозревают 32-летнего иностранного гражданина в изнасиловании 11-летней падчерицы. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Беременность школьницы была выявлена после того, как мать повела дочь на обследование в октябре. Несовершеннолетняя не признавалась, что имела интимную связь с отчимом, однако это было установлено после генетической экспертизы.
Мужчина был задержан и вызван на допрос, где он отрицал обвинения. Позднее иностранный гражданин написал явку с повинной, в которой признался в нескольких случаях интимной связи с несовершеннолетней. На данный момент мужчина заключен под стражу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отчим насиловал 5 лет: что пережили девочки из Чувашии
— Требовала прекратить: 20-летний ульяновец изнасиловал и убил школьницу
— Следователи уличили педофила из России в контактах с 900 детьми