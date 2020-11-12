Арестованный судом россиянин Федоткин отрицает свою вину в госизмене

Россиянин Дмитрий Федоткин, который был арестован Лефортовским судом Москвы, заявил, что не признает вину в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что россиянин обвиняется в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России представителям британской разведслужбы.

Он добавил, что по характеру своей деятельности Федоткин не имел доступа к гостайне.

Источник заключил, что мужчине до сих пор не было предъявлено обвинение.

По действующему законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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