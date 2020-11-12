У горящего в Рязани ТЦ частично обрушилась крыша

В Рязани у торгового центра «М5 Молл», где произошло возгорание, частично обрушилась крыша. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, площадь пожара была локализована на площади 500 кв м. Ранее площадь возгорания достигала 400 кв м.

Информация о пострадавших и погибших в результате ЧП не поступала. На месте работают спасательные службы. Из здания были эвакуированы свыше 250 человек.

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