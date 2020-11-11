Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом для пациентов с коронавируом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, наиболее критичная ситуация зафиксирована в 17 регионах. Более 95% коек заняты в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейском автономном округе.

«На утро вчерашнего дня (10 ноября) было занято 83,4 % коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе», — уточнила вице-премьер.

Она отметила, что всего в стране развернуто более 253,4 тысяч ковид-коек, из них более 138 тысяч оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч — оснащены аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

Голикова также сообщила, что показатели распространения коронавируса превышен в 35 регионах РФ, наиболее высокие показатели распространения инфекции на 100 тысяч населения зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения среди пожилых превышен в 36 регионах страны.

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