ВОЗ заявила о рекордном недельном приросте новых больных с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошедшую неделю был получено рекордное количество положительных анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

Организация уточняет, что недельный прирост составил свыше 3,6 млн человек. При этом за неделю количество летальных исходов возросло на 54 тыс. скончавшихся, что на девять тысяч умерших меньше, чем неделю назад.

По данным на 11 ноября, в мире выявлено более 51,8 млн случаев заражения COVID-19. При этом от заболевания излечились почти 36,4 млн человек. Скончавшимися с коронавирусом в мире числятся 1,279 млн пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,5 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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