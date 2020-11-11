Посольство РФ в США сообщило об освобождении россиянки Осиповой из тюрьмы

Российское посольство в США заявило, что россиянка Богдана Осипова, которая отбыла трехлетний срок заключения по обвинению в похищении собственных детей, освобождена из тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

Там уточнили, что Осипова была освобождена из под стражи в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.

«Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем надеемся на справедливость по отношению к россиянке», — сказано в заявлении посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что намерены дальше добиваться возвращения Осиповой в Россию.

Россиянка Богдана Осипова, у которой также есть гражданство США, была задержана американскими правоохранительными органами в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей. Федеральный суд США в 2019 году приговорил женщину к семи годам тюрьмы за то, что она самовольно вывезла их из Соединенных Штатов Америки в Россию.

Ранее Апелляционный суд США постановил освободить россиянку из-под стражи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отбывшую наказание в США россиянку Осипову переведут в другую тюрьму

— Суд Канзаса отказался освободить россиянку Осипову

— Апелляционный суд США предписал освободить россиянку Осипову