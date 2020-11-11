Посольство РФ в США сообщило об освобождении россиянки Осиповой из тюрьмы
Российское посольство в США заявило, что россиянка Богдана Осипова, которая отбыла трехлетний срок заключения по обвинению в похищении собственных детей, освобождена из тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.
Там уточнили, что Осипова была освобождена из под стражи в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.
«Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем надеемся на справедливость по отношению к россиянке», — сказано в заявлении посольства.
В диппредставительстве подчеркнули, что намерены дальше добиваться возвращения Осиповой в Россию.
Россиянка Богдана Осипова, у которой также есть гражданство США, была задержана американскими правоохранительными органами в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей. Федеральный суд США в 2019 году приговорил женщину к семи годам тюрьмы за то, что она самовольно вывезла их из Соединенных Штатов Америки в Россию.
Ранее Апелляционный суд США постановил освободить россиянку из-под стражи.
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