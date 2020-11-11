В Москве в среду ожидается до +2°С

В Москве в среду, 11 ноября, ожидается облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до 0°С — +2°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -3°С — -1°С. Ожидается облачность с прояснениями.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.