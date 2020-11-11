В Испании появятся аэротакси

В двух испанских городах туристы смогут воспользоваться услугами аэротакси. Об этом сообщает «Евро-пульс» со ссылкой на госкомпания аэронавигации Испании Enaire.

Аэротакси планируют ввести в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела в 2022 году. Они станут беспилотными воздушными транспортными средствами.

Первоначально планируется сделать аэротакси развлечением для туристов и местных жителей, чтобы специалисты смогли оценить его эффективности и его влияние на экологию.

В Госкомпании уточнили, что разработчиком летающих рейсовых машин стала местная компания Tecnalia. Там также добавили, что аэротакси сможет подниматься на высоту от 100 до 300 метров, а также развивать скорость до 150 км/ч.

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