Reuters: более 300 тысяч пациентов с коронавирусом скончались в Европе

Число летальных исходов новой коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

На Европу, в которой проживают лишь 10% населения планеты, приходится треть всех смертей от COVID-19, указано в сообщении.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51 млн заболевших, более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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