На Украине предложили принудительно отселять россиян в случае войны

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, позволяющий принудительно отселять россиян в определенные регионы на время боевых действий. Документ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» обнародован на сайте парламента страны.

Законопроект дает право украинским силовикам перемещать в обозначенные властями места интернированные лица, которые, по мнению Киева, угрожают нападением или осуществляют агрессию против Украины.

Украинские военные, правоохранители и местные власти будут обязаны обеспечить сбор, сопровождение, охрану и содержание таких граждан.

Выявление данных лиц возлагается на Службу безопасности Украины.