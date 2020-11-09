Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 7429, следует из данных оперштаба.

Всего за время пандемии в России выявлено более 1,7 млн случаев COVID-19, скончались более 30 тысяч человек, вылечились более 1,3 млн пациентов.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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