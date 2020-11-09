В Подмосковье режим самоизоляции для пожилых продлили до 29 ноября

Власти Московской области продлили режим самоизоляции для населения региона старше 65 лет, соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

Режим самоизоляции, введенный в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции, продлен до 29 ноября, следует из документа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, свыше 35,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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