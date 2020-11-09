В аэропортах Москвы задержали и отменили 10 рейсов
В столичных аэропортах задержали и отменили 10 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 4.02 мск, во Внуково отменено четыре вылета и еще один задержан.
В свою очередь в Домодедово отменили три рейса, а еще два были задержаны.
Сведения о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Шереметьево не поступали.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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