На Украине заявили, что признали борщ своим национальным блюдом

Украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что на Украине борщ был официально признан национальным блюдом. Об этом он написал в своем Instagram.

Повар также выразил возмущение в связи с тем, что в России борщ также считают национальным блюдом.

«Мы не просто заявили о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир», — написал Клопотенко.

Кроме того, он рассказал, что после признания борща украинским национальным блюдом с ним связались российские журналисты, однако он отказался с ними разговаривать.

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