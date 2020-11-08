Еще 5751 человек заразился коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве еще 5 751 человек заразился коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Кроме того, за день 1 175 пациентов с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в столичные больницы. На данный момент на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 354 человека.

За все время пандемии в Москве выявлено 468 269 случаев COVID-19, из них — 7 289 с летальным исходом. Вылечились 339 913 москвичей.

Всего в России выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 30,5 тысячи человек, вылечились более 1,3 млн человек.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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