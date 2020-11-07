У отравившихся в кафе в Дагестане выявили сальмонеллу

Первичные результаты исследования у пациентов, отравившихся в кафе «Казан-Кебаб» в Дагестане, показали сальмонеллу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Произведен забор клинического материала от больных для проведения бактериологического и вирусологического исследований. По первичным результатам выявлено ДНК сальмонеллы», — рассказали в ведомстве.

Было установлено, что все пострадавшие съели блюда из курицы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале были госпитализированы 39 человек с признаками острой кишечной инфекции.

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