Медсестра новосибирской больницы объяснила, почему таскала ребенка за волосы

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала об объяснительной записке медсестры, которая схватила ребенка за волосы и кинула на кровать.

В объяснительной записке главврачу медик написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся и так она хотела удержать девочку.

«Но мы все понимаем, что ребенка можно поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы. Это ни что иное, как жестокое обращение с детьми», — заявила Болтенко kp.ru.

Издание также выяснило, что медсестра замужем, у нее двое детей. По словам коллег, никакой жестокости со стороны женщины они не замечали.

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