Врач больницы, где лечили Навального, возглавит минздрав Омской области

Новым главой министерства здравоохранения Омской области станет Александр Мураховский, он был главврачом городской больницы скорой помощи №1 в Омске, где проходил лечение блогер Алексей Навальный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что Мураховский возглавит минздрав по решению губернатора Омской области Александра Буркова.

«Кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А.Н.Кабанова согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Распоряжении о назначении Мураховского было подписано главой региона 7 ноября.

Решение о смене главы омского минздрава было принято после скандала со «скорыми» в Омске. 27 октября две бригады привезли пациентов к зданию ведомства, Бурков отказался от реабилитации после коронавируса и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, и по ее итогам губернатор отправил в отставку главу минздрава Ирину Солдатову. Замминистра Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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