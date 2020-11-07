Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину, угрожавшего убивать при победе Байдена

В Лос-Анджелесе сотрудники контртеррористического подразделения задержали мужчину, который обещал начать убивать, если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По представленным данным, мужчина распространял в социальных сетях информацию о подготовке массовых убийств. В частности он опубликовал видео, в котором также призывал «убрать демократов».

Сотрудники следственного отдела провели обыски в доме гражданина США. Профильные органы проводят оценку его действий, пока мужчине не было предъявлено конкретных обвинений.

По данным СМИ, американец находится под стражей. Ожидается, что он также пройдет процедуру проверки психического здоровья.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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