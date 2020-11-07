Демонстранты отмечают «победу Байдена» в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка сотни демонстрантов празднуют «победу» кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена несмотря на то, что окончательные результаты выборов еще не оглашены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, люди собрались в парке Вашингтон-сквер на Манхэттене.

СМИ уточняет, что собравшиеся поют под гитары, танцуют, многие начали шествие, мероприятие проходит мирно.

«Похоже, сегодня Джо победил. Похоже, Трамп проиграет. Так что мы празднуем», — агентство цитирует слова одного из участников.

РИА «Новости» добавляет, что демонстранты переместились в юго-восточную часть Манхэттена, где уже заняли автомобильную дорогу.

Правоохранители продолжают следить за происходящим.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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