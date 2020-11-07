Названа возможная причина смерти сооснователя Skillbox Коропова
В Сочи местный житель, который обнаружил тело сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, назвал возможную причину его смерти. Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, 31-летний предприниматель могу утонуть, поскольку в Сочи накануне были штормы.
«Мне показалось, что он был в ластах. Вполне мог утонуть человек. Пойти купаться и утонуть. До этого три дня были очень большие волны», — сказал очевидец.
Бизнесмен пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности. Помимо спасателей, в поисках принимали участие более 200 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Следователи проводят доследственную проверку произошедшего. Тело сооснователя Skillbox было позднее найдено в море. В СК заявили, что на теле Коропова не были обнаружены следы насильственной смерти.
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