Туристы смогут спуститься на дно к затонувшему «Титанику» в 2021 году

Американская компания OceanGate Expeditions намерена организовать в 2021 году экскурсии на дно Атлантического океана, где туристы смогут увидеть обломки затонувшего корабль «Титаник». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, экскурсии будут проходить еженедельно в период с мая по сентябрь. Туристы смогут погрузиться на глубину около четырех тысяч метров и вблизи посмотреть на лайнер, а также попробовать управлять батискафом.

Компания отмечает, что руководить погружением, которое будет длиться от шести до восьми часов, станет группа из 50 — 60 ученых. Экскурсия будет начинаться на канадском острове Ньюфаундленд, где туристы сядут на корабль и направятся к месту затопления «Титаника». Всего членами экскурсионной группы смогут стать три человека.

Ожидается, что поездка станет самой дорогой. Чтобы отправиться на дно океана туристам придется заплатить $125 тысяч. На данный момент самой дорогой является возможность подняться на гору Эверест вместе с опытным инструктором ($45 тысяч).

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