Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 7215, следует из данных оперштаба.

По информации ВОЗ, число выявленных за все время пандемии случаев заражения превышает 48,5 млн, скончались более 1,23 млн человек.

За все время пандемии России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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