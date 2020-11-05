Посольство проверяет данные о попытке изнасилования врача из РФ в Абхазии

Российское посольство в Абхазии проверяет данные о том, что прибывшая в страну врач подверглась попытке изнасилования. Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве уточнили, что женщина прибыла в Гудаутский госпиталь для лечения больных с коронавирусом SARS-CoV-2.

Посольство добавляет, что в изнасиловании подозревается главный врач больницы Тимур Возба.

«Сейчас проводится проверка на предмет подлинности информации. Возможно, позже будет какое-то заявление по этому поводу», — подчеркнули в посольстве.

По некоторым данным, женщина является сотрудником Уральского ГМУ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 314 изнасилований: хирургу-педофилу предъявили обвинение

— СК возбудил дело об изнасиловании врачом пациентки в больнице в Москве