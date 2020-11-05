Посольство проверяет данные о попытке изнасилования врача из РФ в Абхазии
Ника Пикекатлет
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Российское посольство в Абхазии проверяет данные о том, что прибывшая в страну врач подверглась попытке изнасилования. Об этом сообщает РИА «Новости».
В диппредставительстве уточнили, что женщина прибыла в Гудаутский госпиталь для лечения больных с коронавирусом SARS-CoV-2.
Посольство добавляет, что в изнасиловании подозревается главный врач больницы Тимур Возба.
«Сейчас проводится проверка на предмет подлинности информации. Возможно, позже будет какое-то заявление по этому поводу», — подчеркнули в посольстве.
По некоторым данным, женщина является сотрудником Уральского ГМУ.
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