В квартире белорусской активистки Нины Багинской прошли обыски

Силовики провели обыски в квартире белорусской активистки Нины Багинской в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал НЕХТА со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

По данным СМИ, обыски в доме женщины проходили с участием сотрудников ОМОНа. Основание проведенного обыска не уточняется.

Во время проходящих следственных действий сотрудники правоохранительных органов провели задержание нескольких человек во дворе дома Багинской. В том числе был задержан сын активистки.

Сама Нина Багинская, согласно утверждениям НЕХТЫ, по завершении обысков задержана не была, она находится дома.

73-летняя активистка стала известной во время проходящих в стране акций протеста. Во время одного из маршей сотрудник милиции попытался задержать женщину. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил забирать оппозиционную активистку Нину Багинскую с протестов.

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