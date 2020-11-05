Суд Москвы признал запрещенной информацию о продаже редких животных в интернете

Лефортовский суд Москвы по требованию прокуратуры признал запрещенными сведения о продаже редких животных в сети интернет. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, передает ТАСС.

«Решением Лефортовского районного суда Москвы требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Информация, размещенная на сайте, признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из сайтов выставлялась информация о продаже зверей, запрещенных к содержанию и занесенных в Красную книгу, в том числе нильский крокодил и индийский слон. Цены на животных были установлены в пределах десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

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