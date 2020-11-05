Из Военно-исторического архива пропал ценный документ

Директор Российского государственного военно-исторического архива Александр Приютов заявил в полицию о краже ценного документа, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Так, директор обратился в полицию еще 2 ноября. Из архива пропала важная бумага — «Высочайшее назначение, приказ государя-императора о назначении нового генерал-губернатора вместо ушедшего в отставку».

Сотрудники учреждения подозревают в краже 62-летнюю женщину, которая незадолго до этого зарегистрировалась в архиве как генеолог и работала по частным заказам.

Так, директор считает, что лжеисследователь похитила бумагу, так как она не была вшита в дело.

Сама женщина свою вину не признает, несмотря на то, что камеры наблюдения зафиксировали момент кражи.

«Она в ботильон бумагу засунула. Сотрудники музея считают, что под заказ воровала», — рассказал источник.

В настоящий момент полиция проводит доследственную проверку происшествия. Личность женщины установлена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотни тысяч пленных: ФРГ передаст России исторические документы

— Суд защитил сталинских прокуроров:«Мемориалу» отказали в открытии данных

— В честь 75-летия Победы в Подмосковье объявлена акция о приёме на хранение исторических военных документов