МИД просит россиян воздержаться от необязательных поездок за рубеж
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство призывает россиян воздержаться от необязательных поездок за рубеж до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжает ухудшаться.
Она напомнила, что весной 2020 года эксперты прогнозировали появление второй, «куда более мощной», волны заболеваний в осенний период.
Представитель ведомства добавила, что эпицентром коронавирусных заболеваний стала Европа, где опасения вызывают темпы заполняемости больниц.
«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, перенести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — заключила Захарова.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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