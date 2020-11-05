Жителя Истры задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек

В Подмосковье сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

По данным следствия, вечером 4 ноября в одном из поселков городского округа Истра мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет, а затем под надуманным предлггом заманил их к себе в автомобиль и увез.

«В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности», — сказала Врадий.

Как стало известно, задержанным оказался 34-летний житель Истры.

Следствие завело уголовное дело по статье 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

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