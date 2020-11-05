Число случаев COVID-19 в Колумбии превысило 1,1 млн

За минувшие сутки общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии достигло 1 108 084. Об этом у себя в Twitter сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.

По данным ведомства, за последние 24 часа число новых случаев инфицирования в стране увеличилось на 8692. Общее число смертельных случаев в Колумбии за сутки выросло на 166 и превысило 32 тыс.

При этом свыше 1 млн пациентов с COVID-19 в стране выздоровели с момента начала пандемии.

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