Полиция Австрии заявляет, что по делу о теракте в Вене задержаны выходцы из России

Начальник полиции Вены Герхард Пюрстль отметил, что задержанными по делу о теракте в Вене числятся граждане нескольких стран. Об этом сообщает Die Presse.

Он уточнил, что всего было задержано 14 человек в возрасте от 18 до 26 лет, которые имеют различное гражданство, в том числе и двойное.

Начальник венской полиции отметил, что среди них также присутствуют выходцы из России.

«У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — добавил Пюрстль.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

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