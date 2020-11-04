В МВД Белоруссии заявили о задержании «слившего» личные данные силовиков гражданина

Глава пресс-службы МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила о задержании гражданина, который участвовал в «сливе» личных данных силовиков страны с дальнейшим распространением в сети. Об этом она написала в своем Telegram.

Она уточнила, что задержанный является 35-летним жителем Минска. Кроме того, он является инженером телекоммуникационной компании, поэтому имеет доступ к паспортным данным, телефонам и адресам пользователей.

Пресс-секретарь отметила, что неизвестный связался с ним в мессенджере и попросил данные ряда силовиков, фамилии которых он укажет.

По ее данным, за два месяца инженер опубликовал личные данные 60 человек, в том числе руководства СК и других госорганов.

Чемоданова подчеркнула, что следствие возбудило дело по пособничеству в приготовлении насилия и угрозе применения насилия в отношении силовых структур для препятствования их законной деятельности.

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